"الثوري الإيراني" يعلن مقتل "مستشار" له في سوريا (صورة)

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت مقتل وحيدي في الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "دانشجو" المقربة من التيار الأصولي المحافظة عن مصدر مطلع أن "المستشار العسكري الإيراني بهروز واحدي لقي مصرعه نتيجة القصف الجوي الذي طال مناطق شرقي سوريا الليلة الماضية".

وأفادت مصادر إخبارية سورية، أن أكثر من 30 شخصاً قتلوا بينهم قادة كبار وعناصر من الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري، إثر غارات جوية مكثفة على أهداف في منطقة دير الزور بسوريا وريفها.

وأعلنت بعض المصادر الإخبارية أن عدد القتلى من المنتمين للمليشيات الإيرانية بلغ 13، وبينما قالت بعضها إن عددهم 9.