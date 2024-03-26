"الثوري الإيراني" يعلن مقتل "مستشار" له في سوريا (صورة)
أكد "الحرس الثوري الإيراني" مقتل أحد مستشاريه في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وحمّل إسرائيل مسؤولية هذا الاغتيال.
وقال بيان لقوات الحرس الثوري في محافظة البرز شمالي إيران إن "المستشار "بهروز وحيدي" من فيلق القدس وأحد عناصر قوات التعبئة الباسيج في مدينة كرج مركز محافظة البرز لقي مصرعه فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات النظام الإسرائيلي في منطقة دير الزور السورية".
وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أعلنت مقتل وحيدي في الهجوم الذي استهدف الليلة الماضية مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور شرقي سوريا.
ونقلت وكالة أنباء "دانشجو" المقربة من التيار الأصولي المحافظة عن مصدر مطلع أن "المستشار العسكري الإيراني بهروز واحدي لقي مصرعه نتيجة القصف الجوي الذي طال مناطق شرقي سوريا الليلة الماضية".
وأفادت مصادر إخبارية سورية، أن أكثر من 30 شخصاً قتلوا بينهم قادة كبار وعناصر من الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري، إثر غارات جوية مكثفة على أهداف في منطقة دير الزور بسوريا وريفها.
وأعلنت بعض المصادر الإخبارية أن عدد القتلى من المنتمين للمليشيات الإيرانية بلغ 13، وبينما قالت بعضها إن عددهم 9.