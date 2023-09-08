إصابة 20 مدنيًا في "عين الحلوة" وسط هدوء حذر ومساعٍ لتثبيت الهدنة

أصيب 20 مدنياً في الاشتباكات الدائرة منذ ليل الخميس، بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بين مقاتلي حركة فتح والمجموعات الإسلامية في المخيم، فيما يسود هدوء حذر منذ ساعات الفجر، حيث تخف حدة الاشتباكات حيناً لتزداد في أحيان أخرى.

وتركزت الاشتباكات عند الأطراف الشمالية للمخيم، في أحياء البركسات والتعمير والطوارئ، واتسعت رقعتها باتجاه حي حطين في الطرف الجنوبي للمخيم.

واستخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة فضلا عن رصاص القنص؛ ما أدى إلى إصابة 20 مدنياً، نقلوا إلى مستشفيات صيدا. كما سجلت حركة نزوح كثيفة في أوساط المدنيين.

وطالت القذائف ورصاص القنص أحياء مدينة صيدا المجاورة للمخيم، وسقطت إحداها مقابل سراي صيدا الحكومية، وعمدت القوى الأمنية صباح اليوم إلى قطع السير على الأوتستراد المؤدي إلى الجنوب وتحويله إلى الطريق البحرية.