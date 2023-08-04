نزوح 20 ألفا بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

قالت هيئة إنقاذ الطفولة، اليوم الخميس، إن اشتباكات بين فصائل متناحرة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسببت في نزوح 20 ألفا من بينهم؛ نحو 12 ألف طفل.

وذكرت مصادر أمنية في المخيم لرويترز أن ما لا يقل عن 13 شخصا، معظمهم من المسلحين، قتلوا في المخيم منذ اندلاع القتال يوم السبت بين حركة فتح وإسلاميين.

وأفادت المصادر أن وقفا هشا لإطلاق النار ما يزال ساريا بعد مقتل اثنين من المسلحين في وقت متأخر ليل أمس الأربعاء.

ووفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فمخيم عين الحلوة هو الأكبر من بين 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يعيش في المخيم حوالي 80 ألفا من بين ما يصل إلى 250 ألف لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء البلاد، وقالت جمعية نبع اللبنانية المعنية بدعم اللاجئين إن بعض النازحين الجدد لجؤوا إلى مدارس خارج المخيم.

مدير المنطقة في هيئة إنقاذ الطفولة جورج جريج قال "نرى أعدادا كبيرة من الأطفال والأسر الذين يمرون بمحن ويشعرون بالارتباك بسبب استمرار الاشتباكات. فرت العديد من العائلات من العنف ولم يكن لديها وقت لحزم الأمتعة أو الاستعداد للنزوح".

وأضاف أن بعض الأطفال انفصلوا عن والديهم والقائمين على رعايتهم، مشيرا إلى أن عائلات أخرى تخشى مغادرة منازلها رغم محدودية ما لديها من الطعام والمياه.

ومع استمرار الاشتباكات على مدى أيام، يخشى البعض أن يمتد العنف إلى مدينة صيدا الساحلية المجاورة.