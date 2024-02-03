ميليشيات عراقية تتبنى هجوما جديدا على قاعدة عسكرية أمريكية

أعلنت ميليشيات عراقية مسلحة، للمرة الثانية، مسؤوليتها عن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا، وذلك في أعقاب غارات قوية نفذتها طائرات أمريكية.

وأصدرت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا، أكدت فيه استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية الواقعة في ريف رميلان شمال مدينة الحسكة السورية، بواسطة طائرة مسيرة.

جاء ذلك، بعد تبني تلك الميليشيات استهداف قاعدة حرير في إقليم كردستان العراق، فيما نفى مصدر حكومي في أربيل ما صدر عن الفصائل.