السلطة الفلسطينية تعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

جددت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، مطالبتها من الأمم المتحدة، لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وأرسل السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يطلب فيها رسميًا النظر مجدّدًا بطلب قدّمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن الرسالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية، أحيلت وفقًا للإجراءات المتبعة إلى مجلس الأمن الدولي.