الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت، الثلاثاء، منصتي إطلاق صواريخ في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي باليمن.

وأضافت "سنتكوم" في بيان لها، أن قواتها دمّرت مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها فوق البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

وكشف البيان، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، دون إصابات أو أضرار.