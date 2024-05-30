مقاتلة أمريكية خلال تنفيذها ضربات ضد أهداف لميليشيا الحوثي في اليمن
مقاتلة أمريكية خلال تنفيذها ضربات ضد أهداف لميليشيا الحوثي في اليمنرويترز

الجيش الأمريكي يدمر منصتي إطلاق صواريخ لميليشيا الحوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت، الثلاثاء، منصتي إطلاق صواريخ في منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي باليمن.

وأضافت "سنتكوم" في بيان لها، أن قواتها دمّرت مسيّرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي من مناطق سيطرتها فوق البحر الأحمر، أمس الأربعاء.

وكشف البيان، أن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، دون إصابات أو أضرار.

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سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية
سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية رويترز - أرشيفية

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت الأربعاء، أنها استهدفت ثلاث سفن في البحر الأحمر منها الناقلة لاكس، إضافة إلى استهداف سفينتين ببحر العرب، وواحدة في البحر المتوسط.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي في خطاب بثه التلفزيون، إن الميليشيا شنت أيضا هجمات على السفن: موريا وسيليدي في البحر الأحمر، وألبا وميرسك هارتفورد في بحر العرب، ومينفيرا أنتونيا في البحر المتوسط.

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وتشن الميليشيا الموالية لإيران، التي تقول إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة، هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم توسعت فيما بعد إلى المحيط الهادي.

اليمن

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