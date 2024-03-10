الغزّيون يستقبلون رمضان بأسواق خاوية وأسعار خيالية

ويبدأ شهر رمضان، مع تحذيرات دولية من إمكانية وصول سكان القطاع لحد المجاعة، خاصة المتواجدين بغزة وشمالها، والذين تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، علاوة على أنها تسمح بدخولها للقطاع بكميات مقننة.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، أن "الجوع في كل مكان في غزة، والوضع شمال القطاع مأساوي بسبب منع دخول المساعدات البرية"، مبينة أن "وصول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار ضروريان لإنقاذ الأرواح".

مفقودة من الأسواق

ويقول النازح من شمال القطاع لمدينة دير البلح، مؤمن أبو وطفة، إنه "اعتاد على استقبال رمضان بطقوس مميزة للغاية، أبرزها شراء جميع المواد التموينية والغذائية الخاصة بالسحور والفطور، وبكميات كبيرة تكفي للشهر بأكمله".

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "بسبب الحرب الإسرائيلية لا يجد في الأسواق ما كان متوفرًا بالسنوات الماضية، خاصة أن كل ما يتم بيعه هو معلبات غذائية جاهزة تصل بشاحنات المساعدات الإنسانية".

وأضاف أبو وطفة أن تلك "المعلبات مرتفعة الثمن ولا يمكن لمعظم السكان شراؤها، كما أنها لا تتناسب مع الطقوس المعهودة في شهر رمضان"، لافتًا أن الخضار والفواكه والمأكولات المعهودة مفقودة من الأسواق منذ فترة.