انتخابات مصر 2024.. حرب غزة ترجّح كفة السيسي

برامج المرشحين

وبشأن البرامج الانتخابية للمرشحين الثلاثة الآخرين، يركز رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، على الإصلاح السياسي والاقتصادي، إذ يسعى إلى تعديل الدستور لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز دور الأحزاب، ووضع برنامج اقتصادي شامل لتنمية الاقتصاد.

أما المرشح حازم عمر، فيركز على التنمية الاقتصادية، إذ يسعى إلى حل أزمة البطالة وزيادة فرص العمل، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

بينما يركز المرشح فريد زهران، على العدالة الاجتماعية، إذ يسعى إلى مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.

ويتوقع عبد المنعم سعيد، أن "تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية متواضعة، على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة في مصر، ويرجع ذلك إلى عدم وجود ثقافة مشاركة سياسية قوية في البلاد".

ومع ذلك، يعتقد الخبير أن هناك احتمالية لزيادة نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، بسبب شعور المواطنين بالقلق الأمني والاقتصادي، قائلًا "شعور بعض المواطنين بالخطر، والرغبة في التعبير عن رأيهم، يصبان في مصلحة السيسي".

الأزمات توحد المصريين

ويرى رئيس حزب الجيل المصري ناجي الشهابي، أن "الحرب على غزة أصبحت محل اهتمام المصريين، وعندما اتخذ السيسي مواقف حاسمة لكشف مخطط إسرائيل، والوقوف أمامه بقوة، زادت شعبيته بعد تراجعها عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي".

ويشير الشهابي في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "كل المرشحين الآخرين يتناولون القضية الفلسطينية، لكنهم ليسوا في مواقع متخذي القرار، بالتالي لم يحصلوا على تأييد يُضاهي تأييد السيسي، نتيجة استعادة الدور المصري الإقليمي، رغم الأزمات الاقتصادية".

ويتوقع الخبير السياسي أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية متوسطة وتتراوح بين 40 و50%.

تأييد شعبي

بدورها قالت سارة كيرة وهي أحد مؤسسي الحزب الليبرالي المصري، إن "الحرب على غزة أعادت إحياء المشاعر الوطنية لدى المصريين، الذين سيدلون بأصواتهم أيام الـ10 والـ11 والـ12 من الشهر الحالي، وعزّزت من شعورهم بالخطر على الأمن القومي".

وتشير إلى أن "هذا الأمر أدّى إلى زيادة التأييد الشعبي للسيسي، باعتباره القائد الذي يقف في وجه التهديدات الخارجية".