انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية من الخارج

بدأ المصريون في الخارج التصويت، اليوم الجمعة، في أول خطوة من خطوات عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024، في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الواقع على حدودها الشمالية الشرقية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في 137 لجنة فرعبية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.