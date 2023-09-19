وسط جهود لإعادة الإعمار.. مراكش تستعد لاجتماعات "البنك والنقد" الدوليين

وقالت جورجييفا: "سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم".

وتابعت: "إن الأمر يتعلق برسالة تضامن مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات، لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات، وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي".

ومن المنتظر أن تكون مدينة مراكش، التي لم تسلم من تداعيات زلزال "الحوز"، في الفترة ما بين 9 و15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل زهاء 14 ألف مشارك رفيعي المستوى بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان الـ 189 الأعضاء.

كما أن مُسيّرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي، والقضاء على الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وكذلك إحداث فرص الشغل، فضلا عن مكافحة التغيرات المناخية.