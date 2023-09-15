بعد انقضاء الكارثة.. ناجون من زلزال المغرب يترقبون المساعدات

يقبع قرويون في بعض من أكثر الأماكن انعزالًا بمنطقة ضربها زلزال المغرب في خيام مؤقتة يعتمدون فيها على الحمير لجلب الإمدادات الضرورية .

وينتظر القرويون في ذات الوقت وصول المساعدات من الدولة، اليوم الخميس، بعد ما يقرب من أسبوع من وقوع الكارثة.

وفي حين ظهرت مخيمات منظمة في البلدات الكبيرة بخيام مقدمة من الحكومة ومستشفيات عسكرية ميدانية، لا يزال سكان المناطق الوعرة يعتمدون على التبرعات والهبات التي يتركها المتطوعون على جوانب الطرق.