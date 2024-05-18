"اليد اليمنى للبغدادي".. سلطات كردستان تقبض على قيادي في داعش

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، الجمعة، القبض على سقراط خليل؛ اليد اليمنى لزعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي.

وقال المجلس في بيان: "الإرهابي الكبير الذي يُدعى سقراط خليل والمعروف باسم عبد الله تفخيخ، كان شخصا قريبا وموثوقا جدا من قبل زعيم داعش".

وجاء في البيان: "أظهرت اعترافات الإرهابي أنه وبعد قضاء خمس سنوات في تركيا، عاد إلى إقليم كردستان بجواز سفر مزور، وألقي القبض عليه فورا داخل إحدى مناطق الإقليم"، بحسب "رويترز".

وتابع: "سقراط خليل عمل عند انضمامه لصفوف داعش في مجال التفخيخ، وكلّفه البغدادي بمهمات إرهابية عديدة، وأسند إليه دورًا بارزًا في مهمة السيطرة على مدينة الموصل، وشارك في أغلبية معارك التنظيم ضد القوات العراقية والبيشمركة".