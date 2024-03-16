الدفاع المدني في غزة: 8 آلاف جثة ما زالت تحت الأنقاض

وأضاف: "لا يمكن للطواقم الإغاثية مواصلة العمل في انتشالها بسبب نقص المعدات من ناحية، والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة لأي آلة أو طاقم إغاثي يعمل على انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المدمرة".

وتابع: "للأسف نحتاج لمعدات حديثة ومتطورة من أجل انتشال تلك الجثامين، كما أن جميع معداتنا خرجت من الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي لطواقمنا ولعمليات الإنقاذ التي نقوم بها"، واصفًا الوضع في القطاع بـ"المأساوي".

وأضاف بصل: "أحيانًا نسمع أصوات عالقين تحت الأنقاض؛ إلا أنها تختفي بعد ساعات بسبب ضعف الإمكانيات وعدم قدرتنا الوصول إليها".

وقال: "نضطر دائمًا لإيقاف البحث عن العالقين تحت الأنقاض بسبب ضعف الإمكانيات، وفي الكثير من الأوقات نعمل لساعات طويلة من أجل إنقاذ شخص واحد، وقد ننجح في ذلك أو نفشل، خاصة أن العمل يتم بشكل يدوي".

وحذّر بصل من "خطورة استمرار الاستهدافات الإسرائيلية لطواقم الدفاعي المدني، علاوة على الخطورة البيئية والصحية لبقاء تلك الجثامين تحت أنقاض المنازل المدمرة"، مطالبًا بإدخال معدات متطورة وحديثة لجهاز الدفاع المدني لإنقاذ أكبر عدد من الضحايا.

وبسبب الحرب الإسرائيلية قتل أكثر من 31 ألفًا من الفلسطينيين، وأصيب أكثر من 73 ألفًا آخرين، منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي، فيما لا يزال الآلاف من السكان في عداد المفقودين سواء كانوا تحت الأنقاض أو معتقلين من قبل الجيش الإسرائيلي.