الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في غزة
أكد الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال هجوم "حماس"، وأن جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة.
وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاماً) سقط في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وأن "جثته بين يدي حركة حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.
وكان الشاب يعيش في مستوطنة جفعات أفني في شمال إسرائيل، وخدم في وحدة قتالية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن عدد الرهائن الذين قتلوا وجثثهم محتجزة في قطاع غزة يرتفع إلى 28، استناداً إلى بيانات إسرائيلية.