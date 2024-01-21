الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل جندي واحتجاز جثته في غزة

أكد الجيش الإسرائيلي أن أحد جنوده قتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال هجوم "حماس"، وأن جثته لا تزال محتجزة في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب شاي ليفنسون (19 عاماً) سقط في 7 تشرين الأول/أكتوبر"، وأن "جثته بين يدي حركة حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.