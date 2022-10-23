السعودية تدعم "الأونروا" بـ27 مليون دولار

وسيمكن هذا التبرع غير المقيد "الأونروا" من مواصلة تنفيذ برامجها المختلفة، بما في ذلك مجالا التعليم والصحة، ومساعدة لاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

بدوره، قال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، إن السعودية "تكرس على الدوام جل إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم المطلق للقضية الفلسطينية في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وأضاف السديري: "تؤكد السعودية على التزامها بالسلام خيارا استراتيجياً، وأن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع أن السعودية تدين في الوقت ذاته "جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتدعو لوقفها الفوري والكامل".

ولفت السفير السعودي إلى أن "إجمالي الدعم السعودي الموجه لفلسطين منذ عام 1999م، يربو عن 5.2 مليار دولار، بما فيها دعم ميزانيات السلطة ودعم مباشر لعدد من قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والأمن الغذائي والزراعي والحكومة والمجتمع المدني الفلسطيني والمياه والإصلاح البيئي".

وأكدت "الأونروا"، في السياق، أنه "لطالما كانت السعودية إحدى أكبر الجهات المانحة لها".

ويأتي التبرع السعودي الأخير بعد تعهد قدمته المملكة عقب منحها مبلغ 50 مليون دولار في عام 2019.