للمرة الثانية.. سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات طبية في غزة
أعلنت القوات المسلحة الأردنية، السبت، عن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بالتعاون مع الإمارات وقطر.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية".
ووفق المصدر العسكري "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".
ونقلت وكالة الانباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة."
وأكد المصدر أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".