طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية لغزة
طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية لغزةالقوات المسلحة الأردنية

للمرة الثانية.. سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات طبية في غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، السبت، عن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بالتعاون مع الإمارات وقطر.

طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية لغزة
طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية لغزةالقوات المسلحة الأردنية

وصرح  مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية  أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، قامت السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة/76، بتوجيهات ملكية سامية".

مساعدات طبية اردنية اماراتية قطرية لغزة
مساعدات طبية اردنية اماراتية قطرية لغزةالقوات المسلحة الأردنية
طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني تحمل مساعدات طبية لغزة
الملك عبدالله الثاني: سلاح الجو الأردني تمكن من إنزال مساعدات طبية لغزة

ووفق المصدر العسكري "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

مساعدات طبية اردنية اماراتية قطرية لغزة
مساعدات طبية اردنية اماراتية قطرية لغزةالقوات المسلحة الأردنية

ونقلت وكالة الانباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة."

وأكد المصدر أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".

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