للمرة الثانية.. سلاح الجو الأردني يقوم بإنزال مساعدات طبية في غزة

ونقلت وكالة الانباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري أن "هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة."

وأكد المصدر أن "المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع".