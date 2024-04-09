عودة عائلات مهجرة إلى طرابلس.. هل تمهد لإتمام المصالحة الوطنية في ليبيا؟

العدالة أولًا

وحول فرص إتمام المصالحة في ليبيا، قال البيوضي إن "المصالحة دائمًا ممكنة ما دامت بعيدة عن أيدي متصدري المشهد، الأيام والتجارب أثبتت أن الصراع السياسي بينهم أمر واقع، أما الليبيون فهم قادرون على تسوية خلافاتهم بعيدًا عن هؤلاء وعن صراعاتهم الفئوية والمصلحية والعائلية".

أما نائب رئيس حزب الأمة، أحمد دوغة، فقد علق على الأمر بالقول: "الشعب الليبي بأكمله لا يرفض المصالحة، وهذا شيء جيد، وخطوة أولى قد تقودنا إلى الاستقرار، لكن هناك من يشعر بأنه ظُلم في كثير من الأمور، لذلك أنا أرى أن المصالحة لا تكون قبل العدالة، فالعدالة أولًا ثم المصالحة".

وأوضح دوغة، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "رد اعتبار المظلومين والمهجرين والذين انتهكت حقوقهم يجب أن يتم مع تسوية أوضاعهم كي تكون المصالحة مبنية على قواعد صحيحة وسليمة".

وفي تقدير دوغة فإن "عودة المهجرين إلى غريان هي بادرة ممتازة و صحيحة"، مؤكدًا دعم حزب الأمة لهذه العودة.

وتابع: "يجب ألّا يتعرض العائدون إلى المشاكل، فمثلًا أولئك الذين تم اقتحام منازلهم يجب أن يتم تعويضهم على خسائرهم، كما يجب ألّا يتعرضوا إلى تحقيقات أمنية طالما أنه لم يجرم، ويبقى فقط الاختلاف في الانتماءات السياسية، هذا يجب ألّا يكون عرضة للتحقيق".

وجاءت عودة المهجرين إلى غريان، التابعة لإقليم طرابلس الكبرى، في وقت تستعد فيه القوى الليبية التي تسعى إلى إنجاز المصالحة لعقد مؤتمر بهذا الشأن، لكن هذه الخطوة تواجه عقبات عدة، أهمها انسحاب الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أخيرًا بسبب استبعاد قائمة شهداء وجرحى الجيش من قائمة "الشهداء" التي يجهزها المجلس الرئاسي.

من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، سلطان ألبان، إن "عودة مهجري غريان هذه الأيام خطوة مهمة على طريق إنجاز المصالحة الوطنية في ليبيا، لكنها تبقى غير كافية لتحقيق أهداف المشروع التصالحي الوطني".

وأكد ألبان، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "يجب توسيع دائرة الخطوة لتشمل مجالات أوسع، أما إن تم اقتصارها في جوانب محدودة فلن تغير من واقع الأمر شيئًا".

وقال إن "المصالحة ممكنة، لكنها لا تقتصر على إعادة الليبيين إلى مدنهم التي تم تهجيرهم منها، رغم أهمية ذلك لتحريك الملف، غير أن المصالحة أشمل وأكثرها تعقيدًا البعد السياسي".