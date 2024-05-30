الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل عرضت تقديم تنازلات في غزة لتجنب "الهجوم الكبير"

أعلن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن بلاده تلقت رسائل إسرائيلية عبر مصر، مفادها أنها "ستقدّم تنازلات" في حرب غزة لتجنب رد طهران على قصف قنصليتها في دمشق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزارة الخارجية المصرية، لتجنب الرد الإيراني الذي وصفه زادة بأنه كان "العملية الأكبر من نوعها في العالم"، مشيرًا أن استخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة جاء لتجاوز القبة الحديدية لإسرائيل.