الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل عرضت تقديم تنازلات في غزة لتجنب "الهجوم الكبير"
أعلن مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أن بلاده تلقت رسائل إسرائيلية عبر مصر، مفادها أنها "ستقدّم تنازلات" في حرب غزة لتجنب رد طهران على قصف قنصليتها في دمشق.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، أن إسرائيل أرسلت رسالة عبر وزارة الخارجية المصرية، لتجنب الرد الإيراني الذي وصفه زادة بأنه كان "العملية الأكبر من نوعها في العالم"، مشيرًا أن استخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيّرة جاء لتجاوز القبة الحديدية لإسرائيل.
وفي أبريل/ نيسان، أطلقت إيران مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ تجاه إسرائيل، التي قالت إنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية "بنجاح".
وجاء الهجوم الذي أطلقت عليه إيران اسم "الوعد الصادق" ردًا على قصف استهدف القسم القنصلي في سفارتها بدمشق مطلع الشهر الذاته.
ولم تعترف تل أبيب أو تنفِ رسميًا مسؤوليتها عن هجوم دمشق.