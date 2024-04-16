خشية رد إسرائيلي.. إجازات لعناصر "الثوري الإيراني" في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن توترًا واستنفارًا يسودان الميليشيات الإيرانية والموالية لها ضمن مناطق سيطرتها في سوريا تحسبًا من رد إسرائيل على هجوم طهران عليها.

وقال المرصد في بيان، إن "قيادة ميليشيا الحرس الثوري الإيراني منحت إجازة لمدة أسبوع لكافة القياديين والإداريين ضمن جميع المقرات والمواقع العسكرية التابعة لها في مدينة دير الزور وأريافها".

وأضاف البيان أنه منحت أيضًا "إجازة للمسؤولين عن المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل من مدينة دير الزور، ومدينتي البوكمال والميادين وبلدة حطلة؛ تخوفاً من قصف إسرائيلي".

إلى ذلك، يترقب الإسرائيليون أنباء حول كيفية رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل بينما تتزايد الضغوط الدولية لضبط النفس وسط مخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط.

ولم يسفر الهجوم الإيراني على إسرائيل، ليل السبت الأحد، بأكثر من 300 صاروخ ومسيرة عن سقوط قتلى، لكنه أحدث أضرارًا محدودة؛ بسبب الدفاعات الجوية والإجراءات المضادة من إسرائيل وحلفاء لها.

لكنه أدى إلى تفاقم المخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة ونشوب حرب مفتوحة بين الخصمين اللدودين إسرائيل وإيران.