بسبب الحرب.. طلبات لجوء الفلسطينيين لأوروبا تبلغ مستويات قياسية

أظهرت بيانات من وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، اليوم الأربعاء، أن طلبات اللجوء في التكتل قفزت من 18% إلى 1.14 مليون في 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين‭ ‬في 2015-2016، مشيرة إلى أن طلبات الفلسطينيين للجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق.

وووفقًا لوكالة رويترز، فإن من المرجح أن تؤدي البيانات الجديدة إلى إثارة جدل محتدم بالفعل حول الهجرة والتوجهات اليمينية المتطرفة، قبل سلسلة من الانتخابات المحلية والوطنية في أنحاء القارة، وكذلك انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو حزيران.

وظل السوريون والأفغان، يشكلون أكبر المجموعات المتقدمة بطلبات لجوء. وفي تحول جديد، شكل الأتراك ثالث أكبر مجموعة من المتقدمين، وزادت الطلبات المقدمة منهم 82 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات لجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 11600 في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرة إلى أن من الصعب تسجيل أعدادهم بشكل دقيق، نظرا لأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعترف بفلسطين كدولة.