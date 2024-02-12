إسبانيا: طلبات اللجوء في 2023 تسجل رقمًا قياسيًّا

أفادت المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، بأن طلبات اللجوء في عام 2023 ارتفعت بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق. وفقًا لصحيفة "ABC" الإسبانية.

وأوضح التقرير أن أعداد طالبي اللجوء في إسبانيا سجلت أرقامًا قياسية في العام الماضي، بعد أن قدَّم أكثر من 163 ألف شخص طلبات الحصول على الحماية الدولية في إسبانيا.

وبحسب التقرير، تمثّل كلٌّ من فنزويلا (60.534) وكولومبيا (53.564) والبيرو (14.308) ما يقرب من 79% من إجمالي الطلبات، إلى جانب هندوراس وكوبا ونيكاراغوا والسنغال وروسيا والسلفادور.

وفي هذا الصدد، فإن زيادة بنسبة 25% في الطلبات المقدمة في المراكز الحدودية أثارت الدهشة، وهي أحد الأماكن التي يحددها القانون، بالإضافة إلى مكتب اللجوء واللاجئين، أو مراكز الشرطة الإقليمية أو المناطقية بقرار من وزارة الداخلية.

ورغم أن الطلبات المقدمة لهذه المراكز هي أقلية، فإنها، إلى جانب حقيقة أن غالبية الوافدين يصلون عن طريق الجو، تشكّل مصدر الأزمة التي شهدها مطار باراخاس منذ آب/ أغسطس الماضي.