تقرير: غزة..."الخارج منها مولود"

سلط تقرير إخباري فرنسي الضوء على استفحال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة ارتفاع وتيرة القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، ما دفع بالكثير من السكان الأجانب إلى الفرار الجماعي من جحيم الحرب نحو مصر من بوابة معبر رفح الحدودي.

ونقل تقرير بثته قناة فرنسا الإخبارية شهادة أب عائلة أمريكي من أصول فلسطينية، ويدعى "حازم"، تحدث عن معاناته ومعاناة السكان في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، وتفاصيل رحلته المثيرة من غزة إلى مصر.

وقال التقرير: "تمكن حازم، (45 عامًا)، من مغادرة المنطقة التي تعرضت للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهر، وعلى الرغم من أنه آمن اليوم في مصر، إلا أنه يعترف بشعور شديد بالقلق بشأن تفاقم الوضع الإنساني هناك في الأيام المقبلة".