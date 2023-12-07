خبير عسكري يكشف لـ "إرم نيوز" أهمية قاعدة "رعيم" العسكرية

تُعرف قاعدة رعيم العسكريّة باسمِ مقر قيادة فرقة غزة، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، وقريبة من قاعدة المدرعات، وتتمثلُ مهمة الفرقة في مراقبة التحركات العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وجمع أكبر قدر من المعلومات الاستخباراتية التي تعد أساس التوجه العسكري الإسرائيلي.

ويقول الخبير العسكري واصف عريقات: "تعد قاعدة رعيم العسكرية من أهم القواعد الإسرائيلية في المنطقة كونها تمثل شكل المزاج الاستخباراتي الإسرائيلي، حيث يجتمع في هذه القاعدة الإسرائيليون، والأمريكان، والبريطانيون، والألمان، بهدف التجسس ليس فقط على قطاع غزة والضفة الغربية بل على المنطقة برمتها، ودول الإقليم، فضلًا عن دول الطوق.