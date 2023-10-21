إسرائيل علمت مسبقا بـ "طوفان الأقصى".. "الشاباك" استجاب و"فرقة غزة" واصلت النوم

كشف برنامج التحقيقات الإسرائيلي "ستوديو الجمعة"، على قناة "أخبار 12"، أن اجتماعًا أمنيًا إسرائيليا عُقد قبل ساعات من بدء عملية "طوفان الأقصى"، صبيحة السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ لوضع تقدير للموقف الأمني في قطاع غزة، خلصَ إلى أن تصعيدا عسكريا على وشك الحدوث.

التحقيق الذي بثته القناة الإسرائيلية، مساء الجمعة، ذهب إلى أن الأمن الإسرائيلي كان على علم بعملية وشيكة من جانب حماس، ستشمل اختطاف إسرائيليين، لكن القوات المنوط بها حماية المنطقة (فرقة غزة) لم تستجب.

وفي الأيام الأخيرة، صدر بيان عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، اللواء أهارون حاليفا، أعلن خلاله مسؤوليته الكاملة عن الإخفاق الأمني الذي حدث.

عملية وشيكة

ووفق القناة العبرية، اجتمع قادة المؤسسة الأمنية فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر؛ من أجل وضع تقييم للأوضاع، وخلصوا إلى أن عملية عسكرية وشيكة في الطريق، وُصفت بأنها "يوم قتال في قطاع غزة".

وأوضحت أن المشاركين في تقييم الموقف "أكدوا أن التصعيد الوشيك سيشمل محاولات اختطاف إسرائيليين، أو التسلل إلى إحدى مستوطنات غلاف غزة من قبل العشرات من المخربين".

ولفتت إلى أنه رغم هذه التقديرات، إلا أن "فرقة غزة" لم ترفع درجة التأهب، ولم تُعمم إفادة بذلك التصعيد على سائر القوات.

وحتى الآن، سادت انطباعات بأن عملية "طوفان الأقصى" كانت مباغتة وأصابت القيادة الإسرائيلية بالصدمة، إلا أن معلومات القناة تؤكد امتلاك الأجهزة الأمنية صورة واضحة، وأنها أُرسلت للفرقة المكلفة بتلك المنطقة، التي لم تتحرك.

تسلل واختطاف

القناة نبَّهت إلى أن التحليل الاستخباري والنقاشات التي أجريت قبيل "طوفان الأقصى" بساعات، جرت بمشاركة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق هارتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وقائد الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا، ومسؤولين كبار في الجيش.

وخلصت المداولات إلى صدور تقدير موقف جاء فيه: "نوشك أن نشهد يوم قتال السبت، سيتضمن محاولة اختطاف مواطنين أو جنود إسرائيليين، أو محاولة للتسلل إلى مستوطنة من قبل خلية مخربين".

ومضت قائلة إن تلك التقديرات "تحدثت عن سيناريو لعملية عسكرية أقل حجمًا مقارنة بما حدث بعدها بساعات على أرض الواقع".

الشاباك أول المتحركين

التحقيق كشف أيضًا حقيقة أن جهاز الأمن العام "الشاباك" كان أول من تحرك استجابة لتقدير الموقف الذي خلص المجتمعون إليه.

وقالت القناة إنه أرسل فور انتهاء الاجتماع؛ "أي قبيل بدء طوفان الأقصى"، مقاتلي وحدة "تكيلا"، ذراع العمليات الميدانية لجهاز الأمن العام، إلى الجنوب؛ من أجل التصدي لاحتمال تسلل عناصر من حماس.

وورد في تحقيق القناة: "رغم ذلك، لم تعلن فرقة غزة رفع درجة التأهب أو الاستعداد لاحتمالات التسلل، أما الجنود الذين كانوا في غرفهم فقد واصلوا النوم".

أسئلة شائكة

وذهبت القناة إلى أنه في الليلة (بين الجمعة والسبت)، أي ساعات معدودة قبيل "طوفان الأقصى"، جُمعت معلومات تؤشر على نيات حماس، وأن حقيقة أنها لم تكن معلومات استخبارية محاطة بالغموض، بل إشارات ملموسة وحقيقية بشأن عمل وشيك في المدى الزمني الفوري، "تدل على عمق الفشل".

وجاء في تحقيق القناة أن تلك المعلومات توضح مدى عِظم الفشل الذي حدث، وتضع أسئلة في غاية الصعوبة، منها على سبيل المثال: لماذا لم تصدر أوامر للجنود في قواعدهم بالتأهب لعمليات تسلل؟ ولماذا لم تُنقل دبابات للمواقع الأمامية؟ ولماذا لم تتأهب الوحدات المنوط بها حماية المستوطنات؟.

وختمت القناة بالقول: "إن غياب الإجابة عن هذه الأسئلة كلف إسرائيل الكثير من الأرواح، وهناك ضرورة ملحة لفهم الصورة الكاملة للأحداث واستخلاص الدروس".