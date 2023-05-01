للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. الأردن ينقل 8 أطنان مساعدات للسودان

أعلن الأردن، مساء الأحد، إرساله مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى السودان، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف الشهر الجاري.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، وصلت "إرم نيوز" نسخة منه، أن سلاح الجو الملكي الأردني سيّر، اليوم، "طائرة ثامنة إلى مطار بورتسودان الدولي، نقلت 8 أطنان من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة".

والطائرات الثمانية التابعة لسلاح الجو الأردني؛ قامت بإجلاء 661 شخصًا، بينهم 469 مواطنًا و192 شخصًا من رعايا 26 دولة عربية وأجنبية، وفق البيان.