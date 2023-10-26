توقيف الإعلامي التونسي زياد الهاني
أوقفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الخميس، الإعلامي البارز زياد الهاني، بعد ساعات من تصريحات حذر فيها من مخططات تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وطالب الإعلامي الهاني في تصريح له اليوم، على إذاعة "إي أف أم" المحلية، وزارة الداخلية التونسية أن تكون متيقظة وحذرة من مخططات تستهدف رئيس الجمهورية.
وأكد الإعلامي الهاني أنه يعارض الرئيس سعيد، لكن ذلك لا يمنعه من أن يُنبّهه من المخططات، التي تستهدفه، مشدّدا على أن تونس ستدفع ثمن مواقفها الأخيرة حيال الملف الفلسطيني.
وعند سؤاله من طرف الإعلامي برهان بسيّس، إن كان ما يقوله معلومات أم تحليل، قال الإعلامي الهاني إنه لا يقول إلا ما يملكه من معلومات حوله.