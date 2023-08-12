قمة ثلاثية بين أبومازن والسيسي والملك عبدالله الثاني في "العلمين"

أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية ومصرية متوازية، اليوم السبت، بعقد قمة تجمع رئيس السلطة الفلسطينية، والرئيس المصري، وملك الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أبومازن" سيصل العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، للاجتماع بنظيريه المصري والأردني خلال قمة ثلاثية.

وأوضحت الوكالة أن عباس سيصل القاهرة في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمشاركة في أعمال القمة الثلاثية التي ستنعقد في مدينة "العلمين" الجديدة.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن القمة الثلاثية "تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية، والإقليمية، والدولية، ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية".

من جهتها، ذكرت قناة "كان" العبرية أن اللقاء سيتناول "التعاون بين القادة، وكذلك العمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ونيل حقوقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".