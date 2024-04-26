مصدر ينفي لقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين بشأن "هدنة غزة"

نفى مصدر مصري وجود مخطط للقاء مسؤولين مصريين مع إسرائيليين، وذلك إثر تداول أنباء تناقلتها وسائل إعلام بشأن عقد لقاء بين وفدين من البلدين، لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بحسب قناة "القاهرة" الإخبارية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوى، لم تسمه، تأكيده أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول "الهدنة"، وتجرى مع الوفود الأمنية فقط، قائلاً إن ما تداولته وسائل الإعلام حول لقاءات مخططة "غير صحيح".

وكانت "رويترز"، نقلت عن مسؤول أن وفداً مصرياً التقى بمسؤولين إسرائيليين، اليوم الجمعة؛ لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين.