مصدر ينفي لقاء مسؤولين مصريين وإسرائيليين بشأن "هدنة غزة"
نفى مصدر مصري وجود مخطط للقاء مسؤولين مصريين مع إسرائيليين، وذلك إثر تداول أنباء تناقلتها وسائل إعلام بشأن عقد لقاء بين وفدين من البلدين، لبحث استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، بحسب قناة "القاهرة" الإخبارية، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ونقلت القناة عن مصدر رفيع المستوى، لم تسمه، تأكيده أن الاتصالات بين مصر وإسرائيل مقتصرة حول "الهدنة"، وتجرى مع الوفود الأمنية فقط، قائلاً إن ما تداولته وسائل الإعلام حول لقاءات مخططة "غير صحيح".
وكانت "رويترز"، نقلت عن مسؤول أن وفداً مصرياً التقى بمسؤولين إسرائيليين، اليوم الجمعة؛ لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة وتحرير من تبقى من الرهائن الإسرائيليين.
وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن إسرائيل ليست لديها أي مقترحات جديدة تقدمها، لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يتم بموجبها إطلاق سراح 33 بدلا من 40 رهينة كان النقاش يدور حولهم من قبل.
وأضاف المسؤول: "لا محادثات عن الرهائن حالياً بين إسرائيل وحماس، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن"، موضحا أن "ما يحدث هو محاولة من مصر لاستئناف المحادثات باقتراح مصري يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى".
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتقد مسؤولو المخابرات الإسرائيليون أن هناك 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى ما زالوا على قيد الحياة في غزة من إجمالي 133 رهينة لا تزال حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى تحتجزهم.