أمريكا تسعى لتجفيف تمويل "حماس" عبر ماليزيا

أكد كبير مسؤولي العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تسعى لمنع حركة حماس من جمع الأموال عبر ماليزيا ونقلها.

أدلى بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بهذه التعليقات خلال زيارة تستغرق أربعة أيام لسنغافورة وماليزيا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، رفض رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أية عقوبات أحادية على حركة "حماس"، وذلك تعليقًا على مشروع القانون الأمريكي المقدم لمنع حكومات أجنبية من تقديم الدعم المالي للحركة الفلسطينية.