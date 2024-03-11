باحث إسرائيلي: حرب غزة تكشف فشل استخباراتنا

بعد مرور خمسة أشهر على الحرب في غزة، يبدو الفشل الاستخباري الإسرائيلي أسوأ، بحسب ما يقول الباحث الإسرائيلي افنير بارنيع لموقع "إنتل نيوز" الأمريكي.

ويرى بارنيع أن توغل الجيش الإسرائيلي في عمق غزة، وجمعه المزيد من المعلومات من منشآت حماس، كشف عن فجوات كبيرة في المعلومات الاستخبارية المتعلقة باستعدادات الحركة للهجوم.

وذكر الباحث الإسرائيلي أن الحركة أمضت وقتًا طويلًا في الإعداد للهجوم، بمشاركة الكثير من العملاء الذين ظلوا غير مكتشفين من قبل المخابرات الإسرائيلية.

وحتى الآن، بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحرب، لا تمتلك المخابرات الإسرائيلية معلومات دقيقة عن شبكة أنفاق حماس، وهو ما يجعل عملية اكتشافها وتدميرها بطيئة، بحسب الموقع.