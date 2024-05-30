الأردن.. حراك حزبي استعداداً لانتخابات برلمانية "مختلفة"

تشهد الساحة الحزبية الأردنية حراكًا واسعًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، في العاشر من سبتمبر أيلول المقبل، التي يتوقع مراقبون أن تكون مختلفة عن سابقاتها.

وللمرة الأولى، تجري هذه الانتخابات وفق قانون يخصص (41) مقعدًا للأحزاب السياسية من أصل (138)، العدد الكلي لأعضاء البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب (المشرفة على الانتخابات الأردنية)، محمد خير الرواشدة، إن الهيئة قامت بنشر مختلف مراحل العملية الانتخابية عبر منصاتها الإلكترونية.

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن مرحلة عرض الجداول الأولية للناخبين ستبدأ في الثاني من الشهر المقبل، فيما تبدأ عملية الترشح للانتخاب نهاية يوليو/ تموز المقبل.

وذكر الرواشدة أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب في الأردن لهذا العام يبلغ قرابة 5 ملايين شخص، في حين أن عدد الأحزاب السياسية يبلغ (38) حزبًا، لافتًا إلى أن نسبة المشاركين في العملية الانتخابية الماضية (عام 2020)، بلغت (29.9%) حيث أدلى نحو مليون و ٣٨٧ ألف ناخب بأصواتهم.