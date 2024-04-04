سوناك لنتنياهو: بريطانيا مضطرة لإعلان إسرائيل "دولة تنتهك القانون الدولي"

كشفت قناة "أخبار 13" العبرية، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، وأبلغه أن بلاده "مضطرة لإعلان إسرائيل بلدًا ينتهك القانون الدولي الإنساني".

ووصفت الصحيفة الأمر بأنه "تهديد دراماتيكي" من جانب لندن، باعتبار إسرائيل بلدا ينتهك القانون الدولي، ناقلة عن مصادر سياسية في تل أبيب أن هناك مخاوف من تداعيات الإعلان البريطاني المزمع.

القناة أوضحت أن الاتصال بين سوناك ونتنياهو جاء على خلفية مقتل 7 من عمال الإغاثة بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن".

ونقلت القناة عن مصادر سياسية مطلعة، من دون كشف هويتها، أن تلك الخطوة يتعين أن تثير قلق تل أبيب، لا سيما وأنها تحمل انعكاسات محتملة على صادرات السلاح البريطاني لإسرائيل، ضمن عقوبات سيتعين على لندن إقرارها.

تفاصيل الاتصال

وأبلغ سوناك نتنياهو، وفق القناة، بأن قتل عمال الإغاثة أمر لا يحتمل، وقال: "أتفهم أن سياساتك قائمة على تمكين دخول المساعدات الإنسانية كلما تطلب الأمر، ولكن من النواحي العملية هذه السياسات لا تُطبَّق على الأرض".

وأضاف أن بلاده "تؤيد تصفية حركة حماس، ولكن يتعين ألا يكون الثمن حدوث كارثة إنسانية"، وأضاف سوناك: "من دون زيادة المساعدات، سنضطر لإعلان إسرائيل بلدًا ينتهك القانون الدولي الإنساني".