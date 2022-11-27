برلماني عراقي: قصف كردستان والوساطة بين السعودية وإيران يتصدران ملفات السوداني في طهران

يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة طهران، غدا الثلاثاء، إثر دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، من أجل بحث القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، وكذلك الوساطة العراقية بين إيران والسعودية، بحسب ما كشف برلماني عراقي.

وستكون هذه ثالث رحلة خارجية يقوم بها السوداني منذ توليه رئاسة الوزراء، بعد الأردن والكويت.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعتزم زيارة طهران، يوم الثلاثاء المقبل، على رأس وفد حكومي كبير يضم وزراء ومسؤولين أمنيين بهدف مناقشة قضية القصف الإيراني على إقليم كردستان العراق، وتداعيات هذا القصف على سيادة البلاد وكذلك الأمن القومي العراقي".