في أول جولة خارجية.. السوداني إلى الأردن لبحث استرداد المطلوبين والأموال المهربة

يعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة الأردن خلال الساعات المقبلة، في أول زيارة خارجية له بعد تسلم رئاسة الوزراء.

وقال مصدر حكومي عراقي مطلع، لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية خلال الساعات المقبلة برفقة وفد حكومي يضم عددًا من الوزراء والمسؤولين العراقيين، لمناقشة الكثير من الملفات الاقتصادية والأمنية المشتركة بين البلدين".

وأضاف المصدر أن "السوداني سيبحث في الأردن ملف استرداد المطلوبين والأموال المهربة، وهذا الملف سيكون محل اهتمام لدى السوداني خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأردنيين".

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مثنى أمين، لـ"إرم نيوز"، إن "السوداني لديه جولة خارجية تشمل عددا من الدول، خلال المرحلة المقبلة، وهو سيبدأ زيارته إلى الأردن".

وأضاف أمين أن "السوداني يريد إيصال رسائل إلى الدول التي ينوي زيارتها بأن العراق منفتح على الجميع ويسعى لإقامة علاقات مع كافة دول المنطقة والعالم.. والعراق لم ولن يكون مع محور ضد أي محور آخر، وهذا الأمر لا تراجع عنه".

ومنح البرلمان العراقي، في 27 من الشهر الماضي، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لطهران.