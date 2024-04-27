وول ستريت جورنال: مناوشات إسرائيل وحزب الله تنذر بحرب وشيكة

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها، إن خطر اندلاع حرب واسعة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، بات أقرب من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن أي خطأ في التقدير من الجانبين، سيتسبب بحرب مدمرة وستنشر الدمار والموت على نطاق واسع في كل من لبنان وإسرائيل.

وذهب تقرير الصحيفة إلى أن إسرائيل وميليشيا حزب الله عالقان في دائرة متصاعدة من العنف، الذي يُهدد استقرار وأمن الشرق الأوسط، وخصوصًا في أعقاب تبادل غير مسبوق لإطلاق النار المباشر بين إسرائيل وإيران.

وبحسب التقرير، كثّفت إسرائيل وأقوى الميليشيات الوكيلة لإيران صراعهما في الأيام الأخيرة؛ ما زاد المخاوف من أن يخطئ أحدهما في التقدير، ويؤدي إلى مواجهة أكثر حدة. وأن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى الموت والدمار على نطاق واسع في كل من لبنان وإسرائيل.

وعلى الرغم من أن تجنّب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وميليشيا حزب الله كان أولوية للحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة منذ بدء الحرب، إلا أن الجهود الغربية لم تنجح لفصل الجبهتين، ولم توقف ميليشيا حزب الله إطلاق النار إلا خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في غزة في نوفمبر الماضي.