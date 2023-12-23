"حرب حقيقة".. أمريكا تحذر من "اشتعال وشيك" في جنوب لبنان

وأفادت الصحيفة بأن "الوضع الراهن بين حزب الله وإسرائيل لا يعد تصعيدا فحسب، لكنه حرب حقيقية، مدللًا على ذلك بأن طائرات مُسيَّرة تتسلل يوميًا من جنوب لبنان، وقذائف حزب الله لا تتوقف وتحصد أرواح العسكريين والمدنيين، وسيناريو تسلل عناصر حزب الله لم يعد خياليًا، وأن الحرب في قطاع غزة شهدت أيام تهدئة، فيما لا يحدث ذلك إطلاقًا على الجبهة الشمالية، وأن مستوطنات الشمال تعرضت لضرر لا يقل عن تلك الواقعة في الجنوب، بفعل هجمات حزب الله، فيما يعمل الجيش الإسرائيلي ضد أهداف تابعة للحزب يوميًا، وسط مخاوف من سيناريو فزع يشبه هجوم السابع من أكتوبر انطلاقًا من جنوب لبنان".

وأشارت إلى "المخاوف بأمثلة عديدة على هجمات الحزب في مناطق مختلفة، منها هجوم الجمعة، الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الغربي والجليل الأعلى 3 مرات، في وقت أصبحت فيه غالبية المستوطنات المتاخمة للحدود خالية".

وأوضحت أن "86 منزلًا من بين 155 في مستوطنة مانارا بالجليل الأعلى دُمِّرت بفعل صواريخ حزب الله، ولحقت خسائر فادحة ببلدة المطلة، فضلًا عن خسائر في مستوطنات كريات شمونه وأفيفيم وميسغاف عام ومالكية ويرؤون، ومنطقة شلومي ومعالوت ترشيحا وغيرها".

من ناحيته، شن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، غيورا زالتس، هجومًا على الحكومة الإسرائيلية، السبت، قائلا إنها "شيَّدت في الشمال منطقة عازلة بعرض 10 كيلومترات، من منطقة حرمون إلى رأس الناقورة".

وحذر زالتس من أن "عمليات للجيش الإسرائيلي تجري من داخل تلك المنطقة، وتتسبب في دمار للمنازل التي ما زالت مأهولة، وأن إطلاق قذائف الدبابات صوب أهداف لحزب الله يتسبب في تدمير زجاج النوافذ وكسر الأبواب"، داعيًا إلى "التعامل مع تلك المنطقة على أنها في حرب مكتملة الأركان"، وفق صحيفة "معاريف".