السفارة الإسرائيلية بسنغافورة تنشر تغريدة مثيرة للجدل حول النبي يعقوب
حذفت سفارة إسرائيل في سنغافورة، بناءً على طلب السلطات المحلية، الاثنين، منشوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم "إسرائيل" الوارد في القرآن الكريم، رأت فيه وزارة الداخلية في سنغافورة أنه مرفوض و ضد الفلسطينيين.
وجاء في المنشور المعني أن القرآن يذكر اسم "إسرائيل" 43 مرة، ولكنه لم يشر أبداً إلى اسم "فلسطين".
ومن المعروف لدى المسلمين أن اسم إسرائيل الوارد في القرآن الكريم، يعود للنبي يعقوب، الذي يتحدر من نسله الأسباط الإثنا عشر، وهم النبي يوسف وأشقاؤه الذين ينحدر منهم نسل بني إسرائيل.
وقال وزير الداخلية السنغافوري ك. شانموغام، في بيان، "إن هذا المنشور على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي للسفارة الإسرائيلية (كان) غير مقبول على الإطلاق".
وأشار إلى أن "هذا النوع من المنشورات من شأنه أن يثير التوترات، ويعرّض المجتمع اليهودي المحلي للخطر".
وكانت سنغافورة قد دانت الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها اعتبرت الرد العسكري الإسرائيلي في غزة "غير متناسب".