السفارة الإسرائيلية بسنغافورة تنشر تغريدة مثيرة للجدل حول النبي يعقوب

حذفت سفارة إسرائيل في سنغافورة، بناءً على طلب السلطات المحلية، الاثنين، منشوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول اسم "إسرائيل" الوارد في القرآن الكريم، رأت فيه وزارة الداخلية في سنغافورة أنه مرفوض و ضد الفلسطينيين.

وجاء في المنشور المعني أن القرآن يذكر اسم "إسرائيل" 43 مرة، ولكنه لم يشر أبداً إلى اسم "فلسطين".

ومن المعروف لدى المسلمين أن اسم إسرائيل الوارد في القرآن الكريم، يعود للنبي يعقوب، الذي يتحدر من نسله الأسباط الإثنا عشر، وهم النبي يوسف وأشقاؤه الذين ينحدر منهم نسل بني إسرائيل.