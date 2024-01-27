مشروع قانون تونسي لتسوية ملف الأبنية الآيلة للسقوط

تطرح البنايات المتداعية للسقوط في تونس معضلة اجتماعية وتشريعية، مع تزايد عددها بشكل سنوي ليبلغ أكثر من 5 آلاف مبنى، ما يجعل الملف "قنبلة موقوتة" تتطلب معالجة جذرية من عدة جوانب.

وبدأت لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان التونسي، يوم الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأبنية المتداعية للسقوط في بلد شُيدت فيه قرابة 6 بالمائة من المباني قبل العام 1956، وهو العام الذي استقلت فيه تونس.

وقدمت وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في الحكومة التونسية، سارة زعفراني زنزري، مشروع القانون، وفق بيانات نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.

ويمثّل ترميم الأبنية الآيلة للسقوط مشكلة مزمنة للمجالس البلدية، ولا سيما على مستوى المدن الكبرى مثل العاصمة تونس وسوسة وصفاقس، حيث تنتشر مثل هذه المباني بكثافة.

وتواجه المجالس صعوبة في إقناع أصحاب هذه المباني بإخلائها قبل اتخاذ قرار هدمها أو ترميمها بطريقة تجعلها قابلة للعيش، فضلًا عن وجود مشاكل عقارية لعدة مبان لا تزال ملكيتها غير محددة، أو تُصنّف من بين أملاك الأجانب، وتعود إلى مرحلة الاستعمار.

ويوجد في بلدية تونس وحدها حوالي 816 مبنى آيلا للسقوط، منها حوالي مئة تتطلب الإخلاء الفوري، في حين يوجد في محافظة المهدية الساحلية قرابة 429 مبنى، منها حوالي 135 مبنى مهددا بالانهيار بأية لحظة، وفقا لإحصائيات رسمية من الوزارة.