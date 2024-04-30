رغم توقف الاشتباكات.. لماذا بقي معبر رأس جدير بين تونس وليبيا مغلقا؟

أثار عدم فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا قبل عيد الفطر الفائت، التساؤلات حول أسباب ذلك، رغم توقف الاشتباكات التي كانت سببًا في إغلاقه.

وكشف وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، أن ليبيا تنسق مع تونس من أجل إعادة فتح معبر رأس جدير دون أن يكشف عن موعد ذلك.

وكان المعبر أغلق يوم 19 مارس/ آذار المنصرم بعد اشتباكات بين ميليشيات ليبية.

وفي السابق أدارت مجموعات مسلحة من مدينة زوارة معبر رأس جدير من الجانب الليبي، وهي مجموعات تنتمي إلى الأمازيغ، لكن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى فرض سيطرتها على هذا المنفذ البري الذي يعتبر شريانا تجاريا لتونس المجاورة.

وقال المستشار الاستراتيجي والعسكري السابق للقائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية عادل عبد الكافي إن "الإشكالية الرئيسة في هذا الملف أن هناك بعض الأطراف التي تحاول عرقلة إعادة فتح المعبر مع تونس الشقيقة خدمة لمصالح خاصة سواء في الحكومة نفسها أو لأطراف في المنطقة الغربية".

وتابع عبد الكافي لـ"إرم نيوز" أن "هذه الأطراف لها أبناء يفترض أنهم تابعون لأجهزة أمنية وشرطية يريدون توظيفهم في المعبر الحدودي، لكن هناك ضغطا حقيقيا الآن لإعادة فتح معبر رأس جدير؛ نظرا إلى أن هناك تنقلات للمواطنين سواء من أجل تلقي العلاج أو التجارة".

وشدد على أن "هناك ضغطا ومساعي حقيقية لإعادة فتح المعبر؛ لأن استمرار غلقه يشكل أزمة كبيرة جدا لحكومة الوحدة الوطنية، حيث هناك رسالة سلبية بأنها لا تستطيع إدارة المنفذ بعكس منفذ السلوم في المنطقة الشرقية".

وتابع: "من خلال الضغط الذي يمارس من قبل الحكومة لإنهاء المشكلة سيتم فتح المعبر خلال الأيام المقبلة".