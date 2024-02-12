القاهرة تلوّح بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أفاد تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن مصر وجهت رسائل تحذيرية إلى إسرائيل مهددة بمراجعة وخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح جنوبي قطاع غزة.

وتضم رفح التي تبلغ مساحتها 55 كم، أكثر من 1.5 مليون نازح من شمال ووسط قطاع غزة، وأي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة ستتسبب بكارثة كبرى، وفق تحذيرات دول مختلفة ومنظمات إغاثية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن "مصر اتخذت قرارا جراء ذلك بخفض الاتصالات بين البلدين، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية".