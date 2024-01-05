مخاوف فلسطينية تغلف ملف إنشاء الممر البحري من قبرص إلى غزة

تثير فكرة الممر المائي التي طرحتها قبرص الشهر الماضي، والتي تهدف لإنشاء ممر بحري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تساؤلات فلسطينية حول إمكانية أن يساهم الممر في تهجير سكان القطاع.

وناقش رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مبادرة بلاده في إنشاء الممر، إذ أُعلن عن المبادرة خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وينظر الفلسطينيون بقلق للفكرة التي لقيت ترحيباً إسرائيليًّا، ويخشون أن يتحول الممر لمعبر لخروج سكان القطاع، وأن يتسبب بفرض حالة من الانفصال الاقتصادي الكامل لغزة عن الضفة الغربية، وإفراغ القطاع من سكانه.