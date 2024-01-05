حرب غزة تخلق مناخًا متوترًا لباحثي الشرق الأوسط

شكلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية منعطفًا مثيرًا للقلق بالنسبة لباحثي الشرق الأوسط، لاسيما أنهم يشعرون أن أصواتهم تخضع للمراقبة، ويتم تشويهها أحيانًا من قبل وسائل الإعلام، التي تسعى إلى الحصول على إجابات فورية لوصف العنف المستمر.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحكومة الفرنسية، التي أبدت تضامنها مع إسرائيل، أصدرت توجيهًا في 9 أكتوبر لمؤسسات التعليم العالي للإبلاغ عن أي تصريحات أو أفعال تشبه تأييد الإرهاب أو التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز ومعاقبتها.

وأوضحت أن الهدف من التوجيه هو بيان التضامن الصادر عن نقابة المتضامنين والطلبة في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية (EHESS)، والذي يدعو إلى الدعم الثابت للنضال الفلسطيني، بما في ذلك المقاومة المسلحة، حيث واجه أحد علماء الأنثروبولوجيا في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) إجراءات تأديبية لتأييده هذا البيان.

وواجه عالم اجتماع في إحدى الجامعات الباريسية التابعة للمركز الوطني للبحوث العلمية عواقب نشر صورة بالمظلات على موقع "فيسبوك"، في إشارة إلى التحرير المحتمل لغزة، حيث أكد المركز الوطني للأبحاث العلمية الإبلاغ عن حالتين، مع الاعتراف بالمناخ المتوتر داخل الأوساط الأكاديمية.

وشدد رئيس المركز الوطني للأبحاث العلمية، أنطوان بوتي، على حرية التعبير العلني لكوادر المركز، محذرًا من استغلال الأدوار الرسمية للتعبير عن آراء سياسية أو فلسفية شخصية، إلا أن العلماء أفادوا بوجود رقابة ذاتية بسبب المخاوف من التداعيات المؤسسية.