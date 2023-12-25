استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيّرة
تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في مطار أربيل الدولي، ضمن إقليم كردستان، عصر اليوم الإثنين، إلى هجوم بطائرة مسيّرة، حسبما قالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز".
وأوضحت المصادر أنه لم تتسنّ معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية، إن وجدت، جراء الهجوم، وأشارت إلى أن "الهجوم لم يؤثر على عمل مطار أربيل الدولي، فالرحلات الجوية مستمرة بمواعيدها دون أي تأجيل".
وأضافت المصادر أن "القوات الأمريكية داخل القاعدة الخاصة بها ضمن المطار اتخذت إجراءات أمنية احترازية، خشية من تكرار الهجوم عليها".
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، الموالية والمدعومة من إيران، قد نفذت أكثر من 75 هجومًا بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة ثابتة الجناح، وصواريخ كاتيوشا، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، ردًّا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة.