استهداف القوات الأمريكية في مطار أربيل بطائرة مسيّرة

تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في مطار أربيل الدولي، ضمن إقليم كردستان، عصر اليوم الإثنين، إلى هجوم بطائرة مسيّرة، حسبما قالت مصادر أمنية عراقية، لـ"إرم نيوز".

وأوضحت المصادر أنه لم تتسنّ معرفة حجم الخسائر البشرية أو المادية، إن وجدت، جراء الهجوم، وأشارت إلى أن "الهجوم لم يؤثر على عمل مطار أربيل الدولي، فالرحلات الجوية مستمرة بمواعيدها دون أي تأجيل".