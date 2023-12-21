إطلاق صاروخ على قاعدة الأسد الجوية بالعراق الأربعاء

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس، إن صاروخا أُطلق على قاعدة الأسد الجوية في العراق يوم (الأربعاء) 20 ديسمبر كانون الأول، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وأضافت "حددت قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب نقطة الانطلاق وسلمت معلومات الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إليه للتحقيق. وضبطت قوات الأمن العراقية شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى خمسة صواريخ عيار 122 مليمترا كانت موجودة في الموقع".

وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق، بما في ذلك عين الأسد وفكتوريا قرب بغداد، إضافة لقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ خلال الأسابيع الماضية، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيان رسمي.

وكانت ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران هددت، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.