قصف جديد يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد
تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، مساء اليوم الإثنين، إلى قصف صاروخي، وذلك في خطوة تكررت خلال الأيام الماضية.
وقالت مصادر عراقية أمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "أربعة صواريخ اثنين نوع كراد واثنين نوع كاتيوشا، سقطت على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد".
وأشارت إلى أنه "بحسب المعلومات الأولية، فإن عملية القصف لم تسفر عن أي إصابات بشرية، كونها وقعت بالقرب من الأماكن التي يتواجد داخلها الجنود"، مبينة أن "القوات الأمريكية اتخذت إجراءات مشددة ودخلت حالة الإنذار".
ونوهت المصادر إلى أن "الطيران المروحي الأمريكي يجري عملية بحث ورصد للمنطقة، التي انطلقت منها الصواريخ، وذلك لمنع أي عمليات قصف جديدة قد تحدث من خلال الطيران بشكل منخفض فوق القاعدة والمناطق القريبة منها".
وتتعرض القوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاغون.
وكانت ميليشيات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران هددت، باستهداف المصالح الأمريكية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.