قصف جديد يستهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد

تعرضت القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، مساء اليوم الإثنين، إلى قصف صاروخي، وذلك في خطوة تكررت خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر عراقية أمنية، لـ"إرم نيوز"، إن "أربعة صواريخ اثنين نوع كراد واثنين نوع كاتيوشا، سقطت على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد".