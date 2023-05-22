انتقادات واسعة لمناورة "حزب الله" العسكرية في الجنوب اللبناني

انتقدت أوساط سياسية واسعة في لبنان تنفيذ تنظيم "حزب الله" اللبناني مناورة عسكرية نفذها في الجنوب، الأحد، خاصة أنها اعتبرت تحدياً للسلطات في البلاد.

واستدعت المناورة، بحسب مراقبين، الكثير من الأسئلة "المقلقة" حول طبيعة المرحلة المقبلة على الصعيد الداخلي اللبناني وما يتصل بها من ضرورات التوافق الوطني.

واعتبرت أوساط سياسية أن مناورة "حزب الله" حملت رسالة تتضمن تأكيدات بأن الحزب لن يسمح بقيام دولة في البلد الذي تعصف به أزمات سياسية وأمنية منذ سنوات.

وفي معرض رده على استفسار المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "إن الحكومة اللبنانية ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها".

وأضاف: "إلا أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، وهو أمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة".

وأوضح أنه "في الوقت الحاضر، تشدد الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته".