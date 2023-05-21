مناورة عسكرية لـ"حزب الله" في الجنوب وسط انتقادات لتحديه سيادة لبنان

وجرت المناورة بحضور حاشد لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، في منطقة غير بعيدة عن الحدود، لكنها تقع خارج نطاق القرار الدولي رقم 1701، وقد أعدّ لها "حزب الله" قبل نحو شهر في إطار إحياء الذكرى الثالثة والعشرين للتحرير.

وفي الأيام التي سبقت ذلك، تحدث مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" عن أن المناورة "تنطوي على رسائل عدة، واحدة إلى الداخل فحواها أن المقاومة في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان في مواجهة أي اعتداء، وأخرى موجهة إلى العدو، مفادها بأن الحزب على أتمّ الاستعداد لصد أي عدوان والرد عليه"، على حد قوله.