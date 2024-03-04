مجلس الحرب الإسرائيلي يرفض شَرطي نتنياهو لمفاوضات الهدنة

وانتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي له أصلًا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة، بحسب الهيئة.

وأضافت هيئة البث، "أن الكابينيت وجَّه أيضًا انتقادًا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع حتى الـ1 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، التي تتعرَّض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وآنذاك، قدرت تل أبيب وجود نحو 136 أسيرًا إسرائيليًّا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

غير أن حركة حماس أعلنت فيما بعد مقتل 70 من المحتجزين الإسرائيليين الذين كانوا لديها إثر القصف الإسرائيلي المستمر.

ومن المقرر أن تجُرى في القاهرة الاثنين مفاوضات لليوم الثاني على التوالي بشأن هدنة مأمولة في غزة قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في الـ11 من مارس/ آذار الجاري فلكيًّا، وذلك بمشاركة مصر والولايات المتحدة وقطر وحماس، دون التطرق إلى أسباب عدم مشاركة إسرائيل.

وخلَّفت الحرب على غزة أكثر من 30 ألف قتيل، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارًا هائلًا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما استدعى مثول إسرائيل، للمرة الأولى منذ 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".