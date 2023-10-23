العراق يلاحق مستهدِفي قواعد عسكرية تضم أمريكيين
نقل متحدث عسكري عن الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أنها ترفض الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي.
وأضاف في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجَّه الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات.
جاء بيان المتحدث بعد تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في الآونة الأخيرة.
وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية: أنه "لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات"، مشيرًا إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجَّه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها".