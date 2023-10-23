العراق يلاحق مستهدِفي قواعد عسكرية تضم أمريكيين

نقل متحدث عسكري عن الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، أنها ترفض الهجمات على القواعد العسكرية التي تستضيف مستشاري التحالف الدولي.

وأضاف في بيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجَّه الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات.

جاء بيان المتحدث بعد تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى في الآونة الأخيرة.