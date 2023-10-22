أمريكا تدعو عائلات دبلوماسييها إلى مغادرة العراق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الأحد، عائلات دبلوماسييها والموظفين غير الضروريين في العراق إلى مُغادرة البلاد، محذّرة من السفر إليه بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح.

وقالت الوزارة في بيان، "ندعو المواطنين لعدم السفر إلى العراق بسبب الإرهاب، والاختطاف، والصراع المسلح، والاضطرابات المدنية، وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين".

ووجهت "بمغادرة أفراد الأسرة المؤهلين، وموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين، من سفارة الولايات المتحدة في بغداد، والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة ضد موظفي الحكومة الأمريكية ومصالحها".